СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-11T09:32:15+03:00

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В Красноярске утром, 11 ноября, на выезде из Солнечного сбили косулю. Видимо, дикое животное перебегало дорогу и попало под машину. Судя по всему, водитель поспешил поскорее уехать подальше. Косуля получила травмы, потому что не убежала подальше, а лежала на обочине, около блоков, из носа шла кровь. А ведь это очень пугливое животное и должно было скрыться при первой возможности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/749007" frameborder="0"></iframe> В Красноярске по дороге в Солнечный сбили косулю.

На косулю обратили внимание неравнодушные красноярцы, проезжавшие мимо. Один из них подобрал бедолагу, положил в багажник своей машины, затем привез в ветеринарную клинику. Об этом сообщает паблик в «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».

Животное поместили на сутки в стационар, осмотрели, подлечили. Но что делать с ней дальше, никто не знает. Куда звонить и к кому обращаться в подобных случаях? На самом деле все, что касается диких животных, находится в ведении министерстве природы края. В зоопарке «Роев ручей» могут только посоветовать, что делать, но животных там не принимают, за исключением редких краснокнижных. Но и в этом случае контролирует ситуацию минприроды. Телефон: (391) 249-31-00.

Ее подобрал проезжающий мужчина и привез в ветеринарную клинику. Фото: «Наш мкр. Солнечный. Красноярск»

ИСТОЧНИК KP.RU