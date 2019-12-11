Фотовыставка «Бизнес в объективе» была представлена на премии «Бизнес Успех»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-11T08:58:57+03:00

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19 предпринимателей Красноярска стали героями фотовыставки «Бизнес в объективе» в рамках Национальной предпринимательской премии «Бизнес Успех». Через фотообъектив посетители экспозиции могли рассмотреть яркие моменты из жизни и работы бизнесменов края из самых разных сфер и отраслей: металлообработки, строительства дорог, производства электрощитового оборудования и даже в кондитерского производства. Бизнес с человеческим лицом – проект ПСБ банка.

Торжественное открытие фотовыставки прошло в культурном пространстве «Каменка». Традиционную красную ленту перерезали министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев, первый вице-премьер «ОПОРЫ России» Азат Газизов, и региональный директор операционного офиса «Красноярский» ПСБ банка Антон Шевнин.

«Проект в этом году отмечает свое пятилетие. В Красноярске фотовыставка прошла уже во второй раз, но уже в обновленном составе, – комментирует Антон Шевнин. – Цель нашего проекта – показать лица предпринимателей, их будни, тем самым выразить свое уважение им и вдохновить посетителей на открытие своего дела».

ПСБ не только рассказывает про успешных предпринимателей через объектив фотокамеры, но и помогает развивать бизнес, оказывая услуги малому и среднему бизнесу, становясь надежным партнером. Сегодня банк делает акцент на развитие дистанционных и технологичных сервисов, активно развивает онлайн-кредитование.

Интересный бизнес-кейс, упорство, поддержка банка – вот составляющие бизнес-успеха предпринимателя.

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