2019-12-11T08:41:56+03:00
Происшествия

В Красноярске кондуктор в автобусе домогается женщин-пассажирок

Одна из них написала заявление в полицию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске кондуктор в автобусе домогается женщин-пассажирок. Фото: "ТВК Красноярск"В Красноярске кондуктор в автобусе домогается женщин-пассажирок. Фото: "ТВК Красноярск"
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В Красноярске озабоченный кондуктор в автобусе домогается женщин-пассажирок. Трогает за интимные места, обнимает. Одну из девушек схватил за грудь, после чего она написала заявление в полицию. Там уже проводят проверку.

Инцидент произошел в автобусе 63-го маршрута 9 декабря. Вот что рассказала о случившемся «ТВК Красноярск» пострадавшая Анжелика: «Я ехала в автобусе № 63 и кондуктор, проходя мимо, обнимал женщин. Меня вообще схватил за грудь! Я, конечно, подняла шум. Но многие просто промолчали».

Добавим, что информацию проверяет и департамент транспорта в Красноярске.

Среди множества комментаторов к новости многие не верят в подобное и списывают на толкучку в салоне. Однако есть и такие, кто подтверждает: явление имеет место быть, особенно летом. Одна из красноярок и вовсе указала: «Есть такой, низкий, старый... В 90 и 99 его видела. Даже женщина на него кричала, что он достал... Часто пристает... И заговаривает со всеми девушками и женщинами... Активный маньячина».

А вот и сам автобус. Фото: "ТВК Красноярск"

А вот и сам автобус. Фото: "ТВК Красноярск"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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