В Красноярске украли новогоднюю елку: воришка не заметил камеру под носом
В Красноярске украли новогоднюю елку прямо из подъезда. Случилось это на Калинина, 37. Управляющая компания решила порадовать жильцов 16-тиэтажной новостройки, поставила в фойе первого этажа двухметровую пушистую искусственную елку. Но вскоре она пропала. Момент преступления попал на запись камеры видеонаблюдения. Вот незадача для похитителя – камера была установлена как раз над елкой. То ли он не заметил ее, то ли нарочно бросил вызов.
В Красноярске украли новогоднюю елку прямо из подъезда.
Запись с камеры появилась в группе «ЧП Красноярск». Так что посмотрим вместе. Вот в подъезд заходит с улицы молодой человек и вызывает лифт. А пока тот спускается, мужчина берет зеленую коробку из угла и уезжает. Но вскоре возвращается и забирает елку, тоже затаскивает ее в лифт и уезжает.
Подписчики отреагировали с юмором (орфография сохранена):
- Дай, Бог, здоровья, кто придумал видеонаблюдение
- Мне кажется, что этот жилец немного туповатый и ему стоит попросить у Деда мороза мозги на Новый год
- Ну и что жалуетесь? Сделали человеку приятно! Он весь год вам платит по квитанциям
- Ему нужнее видимо, теперь есть елка, вот дед мороз к нему явно не придёт, а вот милиция точно
- На ровном месте себе 158 УК РФ подарил на Новый год. Это каким же придур... надо быть
- Шёл мимо и ему показалось, что на ёлке мало игрушек, взял домой улучшить и вернуть.
Кстати, некоторые мужчину узнали и призвали его вернуть елку на место.
ИСТОЧНИК KP.RU