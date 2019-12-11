В Красноярске украли новогоднюю елку: воришка не заметил камеру под носом

СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-11T06:54:43+03:00

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В Красноярске украли новогоднюю елку прямо из подъезда. Случилось это на Калинина, 37. Управляющая компания решила порадовать жильцов 16-тиэтажной новостройки, поставила в фойе первого этажа двухметровую пушистую искусственную елку. Но вскоре она пропала. Момент преступления попал на запись камеры видеонаблюдения. Вот незадача для похитителя – камера была установлена как раз над елкой. То ли он не заметил ее, то ли нарочно бросил вызов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/748971" frameborder="0"></iframe> В Красноярске украли новогоднюю елку прямо из подъезда.

Запись с камеры появилась в группе «ЧП Красноярск». Так что посмотрим вместе. Вот в подъезд заходит с улицы молодой человек и вызывает лифт. А пока тот спускается, мужчина берет зеленую коробку из угла и уезжает. Но вскоре возвращается и забирает елку, тоже затаскивает ее в лифт и уезжает.

Подписчики отреагировали с юмором (орфография сохранена):

- Дай, Бог, здоровья, кто придумал видеонаблюдение

- Мне кажется, что этот жилец немного туповатый и ему стоит попросить у Деда мороза мозги на Новый год

- Ну и что жалуетесь? Сделали человеку приятно! Он весь год вам платит по квитанциям

- Ему нужнее видимо, теперь есть елка, вот дед мороз к нему явно не придёт, а вот милиция точно

- На ровном месте себе 158 УК РФ подарил на Новый год. Это каким же придур... надо быть

- Шёл мимо и ему показалось, что на ёлке мало игрушек, взял домой улучшить и вернуть.

Кстати, некоторые мужчину узнали и призвали его вернуть елку на место.

ИСТОЧНИК KP.RU