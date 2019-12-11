2019-12-11T05:43:49+03:00
Происшествия

ДТП под Красноярском: столкнулись 5 автомобилей, есть жертвы

Три человека доставлены в больницу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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ДТП под Красноярском: столкнулись 5 автомобилей, есть жертвы. Фото: "ЧП Красноярск"ДТП под Красноярском: столкнулись 5 автомобилей, есть жертвы. Фото: "ЧП Красноярск"
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Жуткая авария произошла накануне, 10 декабря, в Емельяновском районе, около поселка Придорожного. Это на 24-м километре автодороги КрасноярскЕнисейск. Как уточнили «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой полиции, в вечернее время столкнулись 5 автомобилей.

Вот предварительная версия ДТП, установленная со слов очевидцев и участников. 53-летний водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом двигался в сторону краевого центра и допустил столкновение с автомобилем «Багем», за рулем которого находился 34-летний мужчина. После этого «Багем» столкнулся с «Маздой» под управлением 32-летней женщины. «Мазда» столкнулась с «Ниссаном». Все машины двигались в попутном направлении. Кроме этого, «Мазда» столкнулась еще и с «КамАЗом», который ехал по встречной полосе.

В результате ДТП от «Мазды» остался только груда искореженного металла. Женщина-водитель погибла на месте. С травмами различной степени тяжести госпитализированы ее пассажиры, 40-летний мужчина и 30-летняя женщина. Также в больницу доставили и водителя «Ниссана».

Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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