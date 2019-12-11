2019-12-11T04:19:47+03:00
Общество

В Железнодорожном районе Красноярска откроют 35 елок

До открытия – чуть больше недели
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Железнодорожном районе Красноярска откроют 35 елокВ Железнодорожном районе Красноярска откроют 35 елокФото: Мария ЛЕНЦ
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В Железнодорожном районе Красноярска в этом году откроют 35 елок. И до открытия осталось совсем немного – чуть больше недели. Первую из елок презентуют в сквере «Уют» уже 19 декабря. Вот график мероприятий, которые сообщают в администрации района:

- 19 декабря в 18.00 часов: сквер «Уют» на Железнодорожников, 19;

- 20 декабря в 18.00 часов: на лице Менжинского, 18;

- 23 декабря в 18.30 часа: районная елка в парке имени Юрия Гагарина на проспекте Свободном, 34;

- 24 декабря в 18.00 часов: на улице Калинина, 15;

- 25 декабря в 18.00 часов: елка на Ломоносова, 29.

Готовят елки и управляющие компании и ТСЖ. Их будет 30. Точное время открытия нужно будет узнать через свою управляющую организацию. Будет ли это торжество с приглашением Деда Мороза, зависит от того, сколько денег со счета дома решат на это потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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