Вспышка, и все. 13-летний подросток заживо сгорел на железной дороге в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-10T14:51:11+03:00

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На железной дороге в Красноярске погиб 13-летний школьник, мальчик сгорел заживо. Как сообщил «7 канал» со ссылкой на очевидца, трагедия произошла во вторник, 10 декабря, на улице Семафорной.

- При мне только что человек сгорел. Я по Семафорке ехал. И тут звук такой, вспышка, и он догорает, - рассказал на камеру потрясенный мужчина.

По предварительным данным, мальчик влез на крышу вагона и получил сильнейший удар током, одежда на нем загорелась.

На улице Семафорной в Красноярске сгорел подросток. . Видео: 7 канал.

- Спасти ребенка не удалось, - комментируют следователи. – Он умер на месте, еще до того, как приехала «скорая помощь».

КОММЕНТАРИЙ

- На железной дороге категорически запрещено залезать на крыши вагонов, фермы мостов или цистерны, - напоминают в пресс-службе КрасЖД. – Это смертельно опасно для жизни! Рабочее напряжение контактной сети переменного тока - 27 тысяч вольт. При приближении к проводам на расстояние меньше метра может возникнуть электрическая дуга. И человек получает электротравму, которая почти всегда приводит к смертельному исходу.

ИСТОЧНИК KP.RU