Красноярцев приглашают на самую музыкальную репетицию Нового года
Любите ли вы Новый год так, как любим его мы? Тогда приглашаем устроить самую музыкальную репетицию праздника. Дед Мороз со Снегурочкой, мандарины под елкой и заряд позитива гарантируется. Причем абсолютно бесплатно.
Новогоднюю встречу под названием «Главное, чтобы костюмчик сидел» устраивает литературно-музыкальный клуб «СТИХиЯ» - в малом зале Красноярского музыкального театра.
- Это будет самая настоящая репетиция Нового года, - обещают участники. – Живое общение с артистами театра, истории из закулисья, шутки, смех.
Важно: каждый гость сможет попробовать себя в роли Деда Мороза. Принести сладкий новогодний подарок и передать организаторам. Можно приложить открытку в поздравлениями. Все подарки отвезут в Балахтинский и Ирбейский детские дома, а также в Детский дом №1 Красноярска.
КОНКРЕТНО
Участие в вечере бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться по ссылке https://muzteatr24.timepad.ru/event/1130826/. Ждем гостей 18 декабря в 19.00 по адресу проспект Мира,19.
ИСТОЧНИК KP.RU