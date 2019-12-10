2019-12-10T14:06:51+03:00
Общество

Красноярцев приглашают на самую музыкальную репетицию Нового года

Вход бесплатный, море эмоций гарантируется
Ася ЖУКОВА
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Красноярцев приглашают на самую музыкальную репетицию Нового года. Фото: Красноярский музыкальный театр.Красноярцев приглашают на самую музыкальную репетицию Нового года. Фото: Красноярский музыкальный театр.
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Любите ли вы Новый год так, как любим его мы? Тогда приглашаем устроить самую музыкальную репетицию праздника. Дед Мороз со Снегурочкой, мандарины под елкой и заряд позитива гарантируется. Причем абсолютно бесплатно.

Новогоднюю встречу под названием «Главное, чтобы костюмчик сидел» устраивает литературно-музыкальный клуб «СТИХиЯ» - в малом зале Красноярского музыкального театра.

- Это будет самая настоящая репетиция Нового года, - обещают участники. – Живое общение с артистами театра, истории из закулисья, шутки, смех.

Важно: каждый гость сможет попробовать себя в роли Деда Мороза. Принести сладкий новогодний подарок и передать организаторам. Можно приложить открытку в поздравлениями. Все подарки отвезут в Балахтинский и Ирбейский детские дома, а также в Детский дом №1 Красноярска.

КОНКРЕТНО

Участие в вечере бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться по ссылке https://muzteatr24.timepad.ru/event/1130826/. Ждем гостей 18 декабря в 19.00 по адресу проспект Мира,19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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