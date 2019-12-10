2019-12-10T13:38:26+03:00
Происшествия

Опасное мясо и масло нашли в красноярской «Ленте»

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Опасное мясо и масло нашли в красноярской «Ленте.Опасное мясо и масло нашли в красноярской «Ленте.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Подозрительную продукцию обнаружили эксперты в четырех гипермаркетах красноярской торговой сети «Лента». Как сообщили в управлении Россельхознадзора по краю, это было мясо без маркировки и масло – «из будущего».

Всего в ходе проверки выявили 19,5 килограммов сливочного масла («Крестьянское», «Арла Натура», «Чуйский») и 4,3 кило мясной продукции (колбаски «Гурман»), у которых не имелось ветеринарных сопроводительных документов. То есть гарантии безопасности продуктов тоже не было. Также в холодильнике лежало 17,6 килограммов свинины – без маркировки производителя. А в торговом зале - в тепле - держали тушки цыпленка бройлера.

Кроме того, были случаи, когда в сети допускали прием сливочного масла по ветеринарным сопроводительным документам, на которых значились даты раньше реального срока изготовления (продукция из будущего), добавили эксперты.

Небезопасные товары изъяли и уничтожили. Директоров четырех магазинов (на улицах 9 Мая, Мартынова, Свердовской и Мичурина) оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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