СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-10T13:19:41+03:00

В Ачинске мужчина до смерти забил заставшую его с любовницей жену. Фото: соцсети.

На допросах он во всем признался

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В Ачинске Красноярского края 24-летний мужчина забил до смерти жену, которая застала его с любовницей. Об этом рассказал сайт Ачинск Magazine.

По данным издания, трагедия случилась вечером 4 декабря. 25-летняя женщина, преподаватель одного из учебных заведений, вернулась домой, а там муж с другой. Начался скандал, мужчина накинулся на супругу с кулаками. По неподтвержденной пока информации, он был пьян. Травмы оказались настолько серьезными, что восстановиться женщина не смогла – через некоторое время умерла в больнице. Маленькая дочка пары осталась сиротой.

Действительно, в Ачинске устанавливают обстоятельства гибели молодой женщины, подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

- Вот предварительная версия следствия: между мужчиной и его супругой возник конфликт на почве ревности. Он нанес ей несколько ударов по голове, телу. Родные отвезли пострадавшую больницу, там она скончалась.

Сейчас подозреваемый взят под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». На допросах муж во всем признался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU