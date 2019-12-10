СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-10T12:31:25+03:00

В двух районах Красноярска временно запретят парковку. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Советском и Свердловском районах Красноярска временно запретят парковку возле скверов, где разобьют новогодние городки. Это необходимо для обеспечения безопасности, пояснили в пресс-службе городской администрации.

Итак, с 8 утра 21 декабря до 11 утра 17 января стоянка и остановка транспорта в районе сквера Космонавтов будет под запретом. Речь идет об участках:

- на улице Николаева (участок от проспекта Металлургов до Устиновича);

- на Терешковой (от Устиновича до Терешковой,8);

- на Устиновича (от Терешковой до Николаева – вдоль сквера Космонавтов).

Также 21 декабря с 4 часов вечера до полуночи около сквера Космонавтов изменят схему движения. Перекроют два участка: на улице Николаева (от Металлургов до Устиновича) и Терешковой (от Устиновича до Терешковой,8).

Теперь о Свердловском районе. Здесь меняется схема организации движения и остановки транспорта возле двух скверов – Универсиады (на улице Ключевской) и Паниковского (на Кольцевой).

Полностью закроют один участок – на Кольцевой (от дома № 14 до строения № 10Б/1). Ограничение будет действовать - с 4 часов вечера до 10 часов. 21 декабря, только в день открытия новогодней елки.

В тот же день, 21 декабря, с 9 утра до 10 вечера временно запрещают парковку и стоянку транспорта:

- на Кольцевой, от дома № 8 до дома № 14;

- на Королева, от дома № 5 до дома № 8.

У сквера Универсиады, где тоже организуют елка и ледовый городок, будут действовать такие правила: 18 декабря с 9 утра до 9 вечера запретят оставлять машины на улице Ключевской (вдоль сквера Универсиады). А именно - на участке от дома № 93 до здания на Свердловской,101А.

ИСТОЧНИК KP.RU