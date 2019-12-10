Под Красноярском по медальону нашли родных погибшего солдата Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-10T11:23:54+03:00

Реликвия пролежала в земле больше 70 лет

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Прямоугольная коробочка из жести с ушком для тесьмы… Простой солдатский медальон, благодаря ему, под Красноярском разыскали родных погибшего солдата Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе краевого главка.

Реликвию обнаружили поисковики из «Российского военно-исторического общества» в Вытегорском районе Вологодской области. Она пролежала в земле больше 70 лет. На почти истлевшей бумаге удалось разобрать имя: Михаил Прокопьевич Загайнов. Из Козульского района Красноярского края. В 1941-м его призвал Емельяновский РВК, служил в 368-й стрелковой дивизии.

Сотрудники Управления по вопросам миграции начали поиски. В Козульском районе родных героя не оказалось, круг расширили. И, в конце концов, получилось: установили внучатого племянника солдата. Вместе с семьей он живет в Березовском районе.

- Еще один солдат вернулся домой с войны, – пишут в соцсетях. – Спасибо поисковикам и полицейским!

КОНКРЕТНО

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ИСТОЧНИК KP.RU