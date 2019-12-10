Любовь до смерти. После удара ножом от подруги мужчина запретил вызывать скорую и умер

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-10T11:01:31+03:00

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Криминальная история с необычным поворотом произошла в поселке Тура Красноярского края: мужчина, получивший удар ножом (причем не один) от сожительницы, запретил звонить в «скорую», чтобы ее не посадили. В итоге умер через неделю, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Все случилось в июле 2019 года. 31-летняя женщина вместе с другом (ему было 40) распивала спиртное. Слово за слово, стали ссориться: она обвиняла в изменах его, он ее. В какой-то момент не выдержала: схватила нож и ударила сожителя. Когда сообразила, что натворила, хотела вызвать «скорую помощь». Но мужчина зная, что подруга проходит по такой же статье, не разрешил: «Иначе тебя точно посадят!». Тем временем ему становилось все хуже. Женщина несколько раз звонила «03», но ехать в больницу пострадавший отказался. А после умер – раны были слишком серьезными.

- Любовники постоянно ссорились, устраивали драки, ревновали друг друга, - сообщили соседи следователям.

Было установлено: во время таких потасовок с 2017-го по 2019-й год женщина пять (!) раз била сожителя ножом. И только последний оказался роковым.

Было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», оно уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU