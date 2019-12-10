СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-10T11:09:13+03:00

Под Красноярском рыси могут выйти к людям из-за голодной зимы. Фото: сайт нацпарка Столбы.

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Рыси на красноярских Столбах могут выходить к людям из-за голодной зимы. Причина тому – погодные аномалии: в тайге очень мало снега, зверю трудно прокормиться, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Одно из условий удачной зимовки у рыси – много снега в округе. Тогда хищникам легко охотиться на свою обычную добычу: зайцев, косуль, глухарей, рябчиков. А, если снега недостаточно, рысям приходится переходить на питание грызунами, караулить жертв на их тропках.

- Недостаток кормов в течение долгих зимних месяцев провоцирует выход молодых зверей к населенным пунктам и, вследствие этого, их возможную гибель, - рассказывают сотрудники нацпарка.

К сведению, рысь - единственный представитель семейства кошачьих на Столбах. По данным на зиму-2019, в нацпарке сейчас 9-10 рысей.

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ИСТОЧНИК KP.RU