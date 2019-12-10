Ошибочные квитанции за ЖКХ получили красноярцы

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-10T11:10:05+03:00

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Больше двух тысяч жителей Красноярска получили ошибочные платежки за ЖКХ. Суммы долга за отопление и воду (горячую и холодную) в них указана некорректно, предупредили в Сибирской Генерирующей компании.

Как выяснилось, во время смены программного обеспечения компании случился сбой системе. Так что некоторые данные были перенесены с ошибками. Они и вошли в квитанции горожан.

Сейчас технические проблемы решены. Платежки обещают переделать. Квитанции с «правильными» суммами поступят после 23 декабря.

Сотрудники компании приносят извинения и гарантируют: все некорректные данные будут исправлены.

КОНКРЕТНО

Как узнать, есть ли ошибка в вашей квитанции?

Чтобы определить, верно ли начисление, можно позвонить по номеру 257-95-55 или лично обратиться в офис компании – по адресу Республики, 37 .

Кроме того, вас должно насторожить, если сумма в платежке значительно изменилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU