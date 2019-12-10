Ошибочные квитанции за ЖКХ получили красноярцы
Больше двух тысяч жителей Красноярска получили ошибочные платежки за ЖКХ. Суммы долга за отопление и воду (горячую и холодную) в них указана некорректно, предупредили в Сибирской Генерирующей компании.
Как выяснилось, во время смены программного обеспечения компании случился сбой системе. Так что некоторые данные были перенесены с ошибками. Они и вошли в квитанции горожан.
Сейчас технические проблемы решены. Платежки обещают переделать. Квитанции с «правильными» суммами поступят после 23 декабря.
Сотрудники компании приносят извинения и гарантируют: все некорректные данные будут исправлены.
КОНКРЕТНО
Как узнать, есть ли ошибка в вашей квитанции?
Чтобы определить, верно ли начисление, можно позвонить по номеру 257-95-55 или лично обратиться в офис компании – по адресу Республики, 37 .
Кроме того, вас должно насторожить, если сумма в платежке значительно изменилась.
АКТУАЛЬНО
Когда парковки в Красноярске станут бесплатными?
ИСТОЧНИК KP.RU