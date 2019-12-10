СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-10T08:55:22+03:00

Два чемпионата мира могут отменить в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Красноярску могут запретить проводить у себя два чемпионата мира, по волейболу и спортивной борьбе в 2022-м году. Причина – решение WADA отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, сообщает ТВК. Те же четыре года наша страна не может права принимать чемпионаты мира и подавать соответствующие заявки.

Напомним, ранее было объявлено: Красноярск выбран для проведения игр чемпионата мира по волейболу. В числе еще восьми городов России он должен был принять матчи мужского турнира. Состязания пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Кроме того, в 2022-м году Красноярск должен был стать хозяином чемпионата мира по спортивной борьбе. Это было единогласное решение членов международной федерации UWW.

- Похоже, теперь с мыслью о проведении игр придется расстаться, - обсуждают в соцсетях. – Перспектива грустная. Хочется узнать, что думают об этом в министерстве спорта края.

ИСТОЧНИК KP.RU