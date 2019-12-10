2019-12-10T08:25:34+03:00
Общество

94 красноярских школьника полетят на Кремлевскую елку

Это отличники, победители конкурсов и олимпиад
Ася ЖУКОВА
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94 красноярских школьника полетят на Кремлевскую елку. Фото: Кремлевская елка, группа в соцсети.94 красноярских школьника полетят на Кремлевскую елку. Фото: Кремлевская елка, группа в соцсети.
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Почти 100 (а точнее 94) школьника из Красноярского края отправятся на главную елку страны – в Кремль. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ребята из 43 муниципалитетов, отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детдомов и интернатов, а также опекаемые и приемные, дети сотрудников, служивших в горячих точках. Школьникам от 10 до 13 лет.

25 декабря в Кремле им покажут спектакль «Письмо деду Морозу». До представления дети смогут прокатиться на аттракционах, поучаствовать в конкурсах. А в финале каждого маленького гостя ждет сладкий подарок.

КОНКРЕТНО

Участники из края встречаются в краевом Дворце пионеров и школьников 23 декабря. Перед перелетом они пройдут медосмотр. Потом детей будут сопровождать будут педагоги, врач-педиатр и полицейские. Домой школьники вернутся 27 декабря. Кстати, поездка бесплатная: деньги выделены из краевого бюджета, а проживание оплачивается за счет федеральных средств. Список приглашенных детей опубликован на сайте министерства образования Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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