Замглавы города в Красноярском крае получил должность незаконно

СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-10T09:11:36+03:00

Замглавы города в Красноярском края получил должность незаконно и уволен по требованию прокуратуры. Фото: Мария ЛЕНЦ

И уже уволен - по требованию прокуратуры

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Замглавы Игарки (Красноярский край) приняли на должность незаконно. И вскоре уволили по требованию прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Чиновника назначили 28 августа нынешнего года. Он был заместителем главы по промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, транспорту и связи. А заодно исполнял обязанности градоначальника.

- По закону «О муниципальной службе в Российской Федерации» вакантная должность в администрации города может быть занята по результатам проведения конкурса либо путем предложения данной должности гражданину, зачисленному в кадровый резерв без проведения конкурса. Поскольку в администрации города отсутствует кадровый резерв, заместитель главы муниципального образования должен назначаться исключительно по результатам конкурса, - уточняют в прокуратуре.

Однако конкурса не было. К тому же при приеме на работу мужчина не предоставил сведения о доходах/расходах/имуществе своих и супруги.

- Выявив нарушения, прокуратура Игарки внесла требования их устранить, - продолжают сотрудники ведомства. – Но на заседании сессии городского совета депутатов в удовлетворении представления было отказано. Так что иск направили в суд.

Там постановили: требования удовлетворить. Сейчас решение исполнено, договор с чиновником расторгнут.

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ИСТОЧНИК KP.RU