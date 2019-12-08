2019-12-08T11:48:40+03:00
Звезды

В Красноярске пройдёт новогодний книжный своп

Идеальная книга для свопа — та, которую вы бы выбрали сами!
Татьяна РЯБИНИНА
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Прочитали - поделились!Прочитали - поделились!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Книжный своп – это акция в виде буккроссинга, но при этом здесь можно не только обменять хорошие книги в отличном качестве, но и поделиться историей приобретения выбранной книги, познакомиться с единомышленниками.

Своп — это не барахолка! Сюда приносят книги в хорошем состоянии, новые книги, которые будут интересны другим — художественную литературу, нон-фикшн, комиксы…

Приносить можно любое количество книг, а можно приходить и вовсе без них.

Гость встречи — молодая писательница Нелли Мазур. Нелли — биолог, но решила начать писать и нашла себя в жанре young adult, чему посвящена её третья книга «Старинная песня».

Конкретно

Библиотека СФУ

пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б4-07

18 декабря, 16:30–17:30

16:30–17:00 — книжный своп;

17:00–17:30 — презентация книги Нелли Мазур «Старинная песня».

Приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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