В Красноярске пройдёт новогодний книжный своп
Книжный своп – это акция в виде буккроссинга, но при этом здесь можно не только обменять хорошие книги в отличном качестве, но и поделиться историей приобретения выбранной книги, познакомиться с единомышленниками.
Своп — это не барахолка! Сюда приносят книги в хорошем состоянии, новые книги, которые будут интересны другим — художественную литературу, нон-фикшн, комиксы…
Приносить можно любое количество книг, а можно приходить и вовсе без них.
Гость встречи — молодая писательница Нелли Мазур. Нелли — биолог, но решила начать писать и нашла себя в жанре young adult, чему посвящена её третья книга «Старинная песня».
Конкретно
Библиотека СФУ
пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б4-07
18 декабря, 16:30–17:30
16:30–17:00 — книжный своп;
17:00–17:30 — презентация книги Нелли Мазур «Старинная песня».
Приглашаются все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU