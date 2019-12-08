2019-12-08T10:34:24+03:00
Звезды

В Красноярске объявлена «Зеленая пятница» со скидкой 90%

Она пройдет 13 и 20 декабря в музее художника Бориса Ряузова
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото музея Ряузова.Фото музея Ряузова.
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По пятницам музей даёт «зелёный свет» ценителям живописи и приглашает посетить музей со скидкой до 90%, всего за 10 рублей!

За эту символическую плату можно посмотреть две выставки мастера сибирского пейзажа: «Город – любовь художника» и «Пейзаж на века».

В экспозиции «Пейзаж на века» представлены 72 этюда из частной коллекции, выполненные с 1945 по 1993 годы. На выставке «Город – любовь художника» представлены живописные полотна Б.Я. Ряузова о Красноярске из коллекции музея, большая часть из которых отреставрирована к 100-летию художника и показана в восстановленном виде впервые.

Кстати, весь декабрь здесь проходят новогодние мастер-классы. Например, 14 декабря в 15:00 пройдет мастер-класс по созданию ёлочной игрушки «Шапочка». Запись на мастер-классы по телефону: 211-26-20.

Конкретно

Музей Ряузова

Ул. Ленина, 127

ИСТОЧНИК KP.RU

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