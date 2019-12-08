В Красноярске объявлена «Зеленая пятница» со скидкой 90%
По пятницам музей даёт «зелёный свет» ценителям живописи и приглашает посетить музей со скидкой до 90%, всего за 10 рублей!
За эту символическую плату можно посмотреть две выставки мастера сибирского пейзажа: «Город – любовь художника» и «Пейзаж на века».
В экспозиции «Пейзаж на века» представлены 72 этюда из частной коллекции, выполненные с 1945 по 1993 годы. На выставке «Город – любовь художника» представлены живописные полотна Б.Я. Ряузова о Красноярске из коллекции музея, большая часть из которых отреставрирована к 100-летию художника и показана в восстановленном виде впервые.
Кстати, весь декабрь здесь проходят новогодние мастер-классы. Например, 14 декабря в 15:00 пройдет мастер-класс по созданию ёлочной игрушки «Шапочка». Запись на мастер-классы по телефону: 211-26-20.
Конкретно
Музей Ряузова
Ул. Ленина, 127
ИСТОЧНИК KP.RU