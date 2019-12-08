Зимний суриковский фестиваль в Красноярске откроет «Боярыня Морозова»

СЕГОДНЯ 07:14 2019-12-08T07:14:57+03:00

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Традиция нашего города - Зимний суриковский фестиваль искусств. В этом году он пройдет в 14-ый раз и будет продолжаться с 24 декабря по 26 января. Тема этого сезона – «Властелин времени».

Полная программа еще не опубликована, но можно ожидать полюбившиеся концерты на железнодорожных вокзалах, суриковский троллейбус, в котором пассажирам расскажут о художнике, мастер-классы по живописи, выставки, лектории и концерты.

Откроется фестиваль 24 декабря в 19.00 в Малом концертном зале иммерсивным спектаклем «Боярыня Морозова», в котором участвуют более 70 человек.

В этой постановке сочетаются видео и хореография, дизайн и дефиле. Визуальной метафорой сюжета станут тематические коллекции красноярских дизайнеров,. За музыкальное сопровождение спектакля отвечает оркестр ударных инструментов SIBERIAN PERCUSSION и хор вокалистов Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича.

«Спектакль «Боярыня Морозова» станет уникальной постановкой в жанре визуального театра, в которой история раскроется через современные арт-техники», – пояснил руководитель главного управления культуры Сергей Костюков.

ИСТОЧНИК KP.RU