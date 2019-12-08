2019-12-08T06:21:35+03:00
Спорт

Красноярский «Енисей» обыграл архангельский «Водник»

До встречи в Красноярске обе команды не проигрывали!
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с официального сайта ХК "Енисей".Фото с официального сайта ХК "Енисей".
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Матч между давними соперниками состоялся в рамках чемпионата России-2020. На стадион «Енисей» поддержатть нашу команду пришли 3000 зрителей.

Первый тайм обе команды играли осторожно и ушли на перерыв с равным счетом, 2:2.

Второй тайм начался с гола Кристоффера Эдлунда, 3:2 в пользу красноярцев, затем вся первая половина тайма прошла спокойно, а ближе к концу матча команды начали обмениваться голами. Кстати, вратарь «Водника» Роман Черных хорошо знаком красноярцам, в прошлом сезоне он играл в «Енисее».

Однако общий счет 6:5 все же в пользу красноярцев, все 6 голов забили Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов, Кристоффер Эдлунд. Для нашей команды это очень важная победа, теперь «Енисей» вместе с хабаровским «СКА-Нефтяником» продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Следующие матчи наша команда проведет на выезде. 11 декабря – в Казани с местным «Динамо», а 14-го – с «Мурманом» в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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