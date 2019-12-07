СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-07T16:48:18+03:00

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В Хакасии имущество черного лесоруба продали, чтобы возместить ущерб государству. Мужчину признали виновным в незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере (часть 3 статьи 260 УК РФ).

Дело происходило в период с апреля по ноябрь 2018 года в Бирикчульском лесничестве. Виновный – житель Аскизского района. Не имея официального разрешения, он вырубил 106 хвойных деревьев – лиственниц, сосен, пихт, кедров и елей. Общий ущерб, который он нанес лесному фонду, составил 1 миллион 100 тысяч рублей, сообщает ИА «Запад24».

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком еще на полтора года. Кроме того, он обязан возместить всю сумму причиненного имущественного вреда. Имущество, с помощью которого он производил незаконную рубку, было конфисковано и обращено в собственность государства. К слову, максимальное наказание, которое грозило черному лесорубу по статье – до 7 лет лишения свободы в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU