СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-07T16:32:01+03:00

В Лесосибирске реанимобиль долго простоял на переезде из-за остановившегося поезда. Стоп-кадр видео "ЧП Лесосибирск"

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В Лесосибирске автомобиль реанимации вынужден был около 20 минут простоять у перекрытого переезда с включенными проблесковыми маячками, сообщают очевидцы. А в это время грузовой состав выезжал из ворот ЛДК-1. Сначала поезд медленно тянулся, а затем и вовсе остановился, полностью заблокировав проезд десяткам автомобилей. А ведь внутри «Скорой», по неподтвержденным пока данным, мог находиться мужчина с ножевым ранением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/748358" frameborder="0"></iframe> В Лесосибирске реанимобиль долго простоял на переезде из-за остановившегося поезда.

Все это снимали на телефоны жители города. В паблике «ЧП Лесосибирск» появились сразу две видеозаписи, сделанные возмущенными горожанами. "Нужно выложить это видео. Поможет воздействовать на людей, ответственных за ж/д транспорт на предприятии" - говорил голос за кадром.

Простояв так продолжительное время, состав вновь тронулся. И когда тепловоз вытолкал все вагоны, реанимобиль помчался дальше. Подписчики группы отреагировали (орфография сохранена):

- И пожарные машины с сиреной бывает там стоят! Тупой переезд, никак не объехать.

- Скорая помощь и другие экстренные службы свободно могут проезжать по территории комбината. Службы знают об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU