Население задолжало «Красноярскэнергосбыту» более 806 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-07T14:58:00+03:00

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Потребители – физические лица задолжали «Красноярскэнергосбыту» за электроэнергию более 806 миллионов рублей. Это цифра на конец октября. В связи с этим поставщик ужесточил меры борьбы с неплательщиками. В ноябре ограничили или отключили подачу электричества 7 тысячам абонентов, а в декабре запланировали более 8 тысяч ограничений.

Напомним, что в список должников заносится потребитель, который не оплатил за два месяца по среднему показателю. Для каждого домохозяйства он разный, зависит от количества комнат и прописанных в квартире жильцов, а также от наличия электроплиты или электроотопительных установок.

Должников всегда заранее предупреждают о санкциях, дают время на погашение. Так что отключение – это крайняя мера. Даже если у должника сложная жизненная ситуация, всегда можно договориться, поясняют в компании.

- Многие заблуждаются, когда думают, что электроэнергию отключают только по решению суда. Наоборот, введение ограничения – это досудебная мера борьбы с должниками, - пояснил исполнительный директор энергосбытовой компании Олег Дьяченко. – Обращение в суд – это следующий этап, который несет более тяжкие последствия для недобросовестного потребителя. Имея на руках исполнительные листы, судебные приставы вправе наложить арест на имущество и счета должника. Крайняя мера – выселение из жилья. Кроме того, в случае иска ответчик будет вынужден оплатить не только долг, но и все судебные издержки, госпошлину и расходы на взыскание долга.

В ноябре юристами Красноярскэнергосбыта направлено более 3 тысяч исковых заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU