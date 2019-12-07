СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-07T12:09:58+03:00

Спасатели предупредили о снежных лавинах на территории Красноярского края. Фото: сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю

А также в Хакасии и Туве

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Спасатели предупредили, что из-за погодных условий с 7 по 9 декабря высока опасность схода снежных лавин на территории Красноярского края, а также в республиках Хакасия и Тува. В первую очередь это нужно запомнить тем, что собирается в поездку на автомобиле по горной местности или в туристический поход. Нередки случаи, когда из-за нарушения элементарных правил происходит гибель людей.

Основные правила поведения в районах схода лавин:

- не выходите в горы в снегопад и непогоду;

- в любую погоду нельзя переходить лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада – более 20 градусов; переждите 3-4 дня;

- если лавина сорвалась, постарайтесь уйти с ее пути в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке;

- если нет возможности уйти от лавины, ложитесь, поджав колени к животу, по направлению движения лавины;

- попав в лавину, закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником, защитив органы дыхания;

- движение остановилось – тогда создайте пространство около лица и груди, чтобы дышать, начинайте выкарабкиваться наверх;

- не кричите внутри снежного кома, звук не проходит, сэкономьте силы, тепло и кислород;

- и помните, если вы предупредили заранее о своем походе, то вас ищут, так что не теряйте самообладания;

- очень важно снаряжение, которое вы берете с собой: средство связи, лопату, маячок на одежде, небольшой запас продуктов питания и горячий чай.

ИСТОЧНИК KP.RU