Красноярцам рассказали о правильных шубах из натурального меха

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-07T10:53:43+03:00

И о том, какие изделия нужно маркировать

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В России с августа 2016 года стала обязательной маркировка изделий из натурального меха специальными контрольными (идентификационными) знаками – КИЗ. Без них запрещено приобретение, хранение и использование таких изделий. Накануне новогодних праздников (когда потребительских спрос многократно возрастает) специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали об основных правилах маркировки.

Маркируют предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха. Это касается всех предметов одежды, частей одежды и принадлежностей к одежде из натурального меха, поступающих в продажу на территории Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

На что не распространяются требования: на перчатки, рукавицы и митенки с натуральным мехом, головные уборы или их части, спортивную одежду, обувь с натуральным мехом. Исключение также составляют те предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки (воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов).

КИЗ может быть пришит к изделию, приклеен или подвешен. Запрещено снимать его с шубы или прикреплять с одной на другую. У шуб российского производства КИЗ – зеленого цвета, для импортных – красного. Зачем все это нужно? Это позволяет контролировать производство меха и не допускать браконьерского уничтожения ценных пушных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU