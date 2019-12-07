2019-12-07T09:30:41+03:00
Происшествия

В Красноярском крае нелегал попытался откупиться взяткой от полицейского

Его сняли с поезда и посадили в центр временного содержания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае нелегал попытался откупиться взяткой от полицейскогоВ Красноярском крае нелегал попытался откупиться взяткой от полицейскогоФото: Мария ЛЕНЦ
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За попытку дать взятку транспортному полицейскому к уголовной ответственности привлечен иностранный гражданин. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Случилось все в поезде сообщением ИркутскКисловодск. На станции Ачинск был обнаружен 57-летний мужчина, гражданин иностранного государства. Его виза истекла еще в августе, он должен был покинуть страну, но решил задержаться по своим соображениям. Когда понял в поезде, что ему грозят проблемы, решил договориться с представителем власти. Протянул ему 1400 рублей. Иностранца, как положено, предупредили, что за взятку ему придется ответить. Видимо, он посчитал предупреждение шуткой.

Так что поездку в сторону Кисловодска нарушителю пришлось прервать. Его поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Оштрафовали на 2 тысячи за нарушение миграционного законодательства и завели уголовное дело за мелкое взяточничество. Затем его выдворят из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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