В Красноярском крае предприятия арктической зоны заявили 3 тысячи вакансий с высокой зарплатой

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-07T09:03:40+03:00

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Предприятия арктической зоны Красноярского края заявили 3 тысячи вакансий. Работодателям нужны высококвалифицированные специалисты, готовые трудиться в сложных природно-климатических условиях. Много специалистов требуется на реализацию инвестиционный проектов в сфере освоения природных ресурсов, а также лесной и рыбной промышленности, транспортной инфраструктуры, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого агентства труда и занятости населения. Среди компаний «Норильский никель», «Медвежий ручей», «Северная звезда», «Нефтегазхолдинг», «Таймырнефтегаз».

Условия работы непростые, требования немалые, но и заработная плата высокая. В 2019 году при содействии службы занятости населения более 5 тысяч человек уже трудоустроились. В первую очередь местные жители, но и кандидатам с южных районов не отказывают.

- Если нет подходящих кандидатов среди местного населения, служба занятости привлекает ресурсы из других районов и городов края и субъектов РФ. Одним из механизмов привлечения кадров является программа повышения мобильности трудовых ресурсов, в которой активно участвует Красноярский край, – рассказал руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Добавим, что ззнакомиться с ними можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края и в ближайшем центре занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU