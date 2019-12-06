2019-12-06T17:03:16+03:00
Общество

По просьбам красноярцев, на Железнодорожников возведут новый сквер

Участок в 3 660 квадратных метров обустроят под зону отдыха
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Парк Фото: администрация КрасноярскаПарк Фото: администрация Красноярска
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В Красноярске появится еще одна зеленая зона - у дома на Железнодорожников, 10 решено разбить сквер. Об этом сообщили в администрации Красноярска. Территория позволяет - 3 660 квадратных метров. Жители одобрили инициативу, отметив, что хотели бы видеть здесь детский городок, лавочки, геопластику на газонах.

По задумке, в центре сквера организуют площадку для проведенич праздников и различных районных мероприятий. Здесь же высадят ель - ее в дальнейшем можно будет украшать к новому году. Сейчас на деревьях здесь уже имеется подсветка, однако в дальнейшем ее могут улучшить, ели решат установить арт-объект.

- В этом году мы уже оборудовали подсветку на Железнодорожников, 10 и 26. В следующем году сделаем еще один сквер. И конечно, установим арт-объект, - пообещал руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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