В Октябрьском районе из-за ремонта на целый день отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-06T15:29:19+03:00

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В Октябрьском районе отключат холодную воду. В пятницу, 6 декабря, на Кравченко, 8, где построена подпорная стена, уже начата подготовка к ремонту. Он намечен понедельник, 9 декабря, сообщили в компании КрасКом. Ремонт - мера вынужденная, однако подрядчики пообещали максимально сохранить улицу и подпорную стену. Для этого в частности специалисты используют метод санации «труба в трубе» - в чугунную трубу проденут новую полиэтиленовую.

Естественно, ремонт потребует временного отключения холодной воды. Ее не будет с 09.00 до 19.00 по следующим адресам: Свободный, 73,75А, 75Б, 75В, 75Ж; ул. Годенко, 3; ул. Кравченко, 2, 6, 8; ул. Белорусская, 7, 9; ул. Киренского, 65, 67, 69, 71, 87Б; ул. Серова, 38. Помимо многоэтажек отключат от водоснабжения и административные здания по адресам: Свободный, 48 и Телевизорная, 1, строения 1 - 101.

Перед отключением жителям необходимо позаботиться о запасе питьевой воды. КрасКом организует подвоз. Дополнительную информацию о графике подвоза воды и сроках завершения работ можно уточнить по тел.: 8(391) 211-39-63.

ИСТОЧНИК KP.RU