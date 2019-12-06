На Татышеве закончили сборку самой высокой в России елки за 51 миллион

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-06T15:03:36+03:00

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Самая высокая в России елка собрана, сообщили в администрации Красноярска. Высота елки на Татышеве, напомним, составляет 55 метроа. Диаметр у основания - 20 метров. Главное новогоднее украшение города, на котором, к слову, 60 тысяч диодов, стоило бюджету Красноярска 51 миллион рублей. Но дело не в цене, конечно, а в празднике. А он состоится 25 декабря - на эту дату намечено открытие. Рассказываем, какие мероприятия ждут красноярцев на елке.

Итак, в 16.30 — начало детской игровой программы; 18.00 — официальная церемония открытия, фейерверк; 18.15 — новогодняя концертная программа.

К слову, елка на Театральной площади тоже очень большая - 46 метров в высоту. Ее откроют 20 декабря. Именно на Театральной площади построят самую высокую горку в городе. Уже вскоре скульпторы примутся за ледовый городок - сейчас сюда активно подвозят лед и снег. Добавим, что Красноярск в этом году на новогодние елки потрати свыше 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU