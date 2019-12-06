2019-12-06T13:36:14+03:00
Происшествия

Угрожали несколько месяцев. В Красноярске схватили членов этнической преступной группировки, избивших людей в кафе

За ними числятся и другие преступления [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сейчас сыщики проверяют причастность задержанных и к другим деламСейчас сыщики проверяют причастность задержанных и к другим деламФото: Мария ЛЕНЦ
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Полицейские схватили членов этнической преступной группы, которые избили посетителей кафе в Октябрьском районе, сообщает ТВК. Нападение произошло несколько месяцев назад, но в полицию никто из пострадавших не обращался - их запугивали преступники. Между тем, как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, двоим из пострадавших пришлось обращаться к врачам - их пинали по голове и телу. Испуганные беспределом люди молчали.

Члены этнической группировки, избившие посетителей кафе.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Однако факт стал известен правоохранительным органам, в связи с чем четверо мужчин были установлены и задержаны, в том числе за совершение иных преступлений. В настоящее время полицейскими изъята видеозапись, на которой видно, как вышеуказанные лица наносят телесные повреждения потерпевшим, - сообщает пресс-служба краевого главка полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК России ( Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Нападавшим грозит до 2 лет лишения свободы. Однако, по-видимому, так легко они не отделаются - за каждым членом ОПГ может тянуться внушительный след из преступлений. Сейчас сыщики проверяют причастность задержанных и к другим делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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