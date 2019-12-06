«Пьяная ходит, не говорит, когда остановка»: пассажир пообещал арестовать автобус в Красноярске

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-06T12:15:15+03:00

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Пассажир автобуса № 52 в Красноярске накануне вечером устроил веселую поздку всем, кто находился в этот момент в салоне. Особенно возмутила мужчину кондуктор, которая, по его словам, ходила пьяной по салону и не объявляла ему остановки. То, что при этом работал автоинформатор, мужчину не смутило. Видео конфликта попало в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/748162" frameborder="0"></iframe> Пассажир обещал арестовать автобус.Видео: Общественный транспорт Красноярска

- Вас всех сейчас арестуют, - на повышенных тонах говорит мужчина, набирая на телефоне чей-то номер.

По-видимому, это очень важный человек, который может арестовать весь автобус вместе с пассажирами.

- Притворяется пьяной и не хочет говорить, какая сейчас остановка, - продолжил шумно жаловаться серьезному человеку в трубке пассажир.

Позже выяснилось, что мужчина нужна была остановка нужна была остановка Полюс, но он при включенном автоинформаторе ее проехал. Разозлился и решил, что кондуктор над ним издевается. Кондуктор предложила ему доехать до конечной и вернуться к нужной остановке на этом же автобусе, но пассажира это не устроило.

ИСТОЧНИК KP.RU