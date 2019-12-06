Авиакомпании увеличивают количество рейсов из Красноярска в Москву

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-06T11:15:48+03:00

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К новогодним праздникам авиакомпании открывают рейсы из Красноярска в Кемерово, Новый Уренгй, Тюмень и Читу, сообщили в аэропорту имени Хворостовского. Количество рейсов в столицу также решено увеличить. К примеру, Nordwind Airlines с 27 декабря запустит дополнительные рейсы, работать они будут до конца зимы. Улететь можно будет в Москву в пятницу, в 09.35 по местному времени. В четверг запланированы вылеты из Москвы в Красноярск, в 23.35. Все рейсы выполнять будут Вoeing 737-800 и Boeing 737-900.

А сразу после Нового года авиакомпания «Ямал» запустит по вторникам, четвергам и субботам рейсы в Тюмень - с 4 января. В Новый Уренгой этой авиакомпанией можно будет улететь с 5 января, а в Читу - с помощью «ИрАэро». Помимо вторников в Кемерово можно будет отправиться на самолете и по субботам - с 4 января рейсы запустит NordStar.

ИСТОЧНИК KP.RU