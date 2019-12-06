Суши не заказывали? Мошенники протестировали новую схему обмана в Хакасии

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-06T10:40:04+03:00

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Мошенники из Краснодарского края обвели вокруг пальца доставку суши в Черногорске (Хакасия). Очень необычная схема - заслуживает внимания. Началось все с обычного заказа - доставить суши нужно было в офис одной из компаний. При этом, как сообщили в ГУ МВД по Хакасии, звонивший пояснил:

- Рассчитаюсь при встрече купюрой в 5 000 рублей, мельче нет. А сдачу закиньте на сотовый.

Сумма сдачи при этом составляла почти 3 000 рублей, - это не смутило сотрудников доставки.

- Курьер, взяв необходимую сумму у диспетчера, перевела наличные на номер звонившего, - рассказали в пресс-службе полиции республики. - Когда же приехала по указанному в заявке адресу доставки, выяснилось, что суши здесь никто не заказывал. По предварительной информации, номера с которых звонил неизвестный, и куда были переведены наличные, зарегистрированы на жителей Краснодарского края.Отделом дознания городской полиции по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU