2019-12-06T10:40:04+03:00
Происшествия

Суши не заказывали? Мошенники протестировали новую схему обмана в Хакасии

Сначала сдача, оплата потом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Суши не заказывали? -Нет, не заказывалиСуши не заказывали? -Нет, не заказывалиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Мошенники из Краснодарского края обвели вокруг пальца доставку суши в Черногорске (Хакасия). Очень необычная схема - заслуживает внимания. Началось все с обычного заказа - доставить суши нужно было в офис одной из компаний. При этом, как сообщили в ГУ МВД по Хакасии, звонивший пояснил:

- Рассчитаюсь при встрече купюрой в 5 000 рублей, мельче нет. А сдачу закиньте на сотовый.

Сумма сдачи при этом составляла почти 3 000 рублей, - это не смутило сотрудников доставки.

- Курьер, взяв необходимую сумму у диспетчера, перевела наличные на номер звонившего, - рассказали в пресс-службе полиции республики. - Когда же приехала по указанному в заявке адресу доставки, выяснилось, что суши здесь никто не заказывал. По предварительной информации, номера с которых звонил неизвестный, и куда были переведены наличные, зарегистрированы на жителей Краснодарского края.Отделом дознания городской полиции по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нервы сдают: в Красноярске водители не поделили дорогу, и один бросился на другого с топором
«Пьяная ходит, не говорит, когда остановка»: пассажир пообещал арестовать автобус в Красноярске
Авиакомпании увеличивают количество рейсов из Красноярска в Москву
Авиакомпании увеличивают количество рейсов из Красноярска в Москву
Фрилансеры и самозанятые в Красноярском крае начнут платить налог с нового года
Горсовет раскритиковал правила уборки перед многоэтажками и магазинами
ВТБ Лизинг провел первый отраслевой HR саммит
Водитель перекрыл дорогу пьяной женщине на «Тойоте» и сдал ее гаишникам
Обратились родственники. Участнице обороны Севастополя из Лесосибирска выплатят 10 000 рублей к Новому году
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности
Синоптики и спасатели предупредили о сильном ветре в Красноярске