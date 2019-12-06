Фрилансеры и самозанятые в Красноярском крае начнут платить налог с нового года
Минфин предложил, а Госдума накануне одобрила введение налога для самозанятых жителей России. Поправки приняты в третьем чтении. Суть его в том, что самозанятые граждане с 2020 года должны будут платить государству налог. Пока мера вводится в 19 регионах России, в числе которых и Красноярский край. Итак, с января 2020 года фрилансеры обязаны будут отчислять государству 4 процента от доходов при работе с физлицами и 6 процентов в случае работы с юрлицами.
Действовать налог будет в регионах, где имеются города-миллионники, а также в тех, которые не получают дотаций на выравнивание бюджета из федерального центра. Добавим, что облагаемые новым налогом доходы не должны превышать 2,4 миллиона рублей в месяц. В противном случае самозанятый обязан зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель.
ИСТОЧНИК KP.RU