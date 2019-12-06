2019-12-06T08:02:31+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг провел первый отраслевой HR саммит

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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5 декабря в Москве ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) совместно с Harvard Business Review Россия провел первый отраслевой HR саммит «Как победить в борьбе за таланты», участниками которого стали более 30 руководителей служб по работе с персоналом лизинговых компаний. Мероприятие прошло при поддержке Некоммерческого партнерства по содействию в развитии лизинговой деятельности «Лизинговый союз».

В фокусе встречи были такие темы, как актуальный подход к найму в лизинговой отрасли, сложности и специфика рынка в процессах обучения и развития персонала, а также вопросы мотивации сотрудников. Программа вызвала активный интерес со стороны HR-руководителей ведущих лизинговых компаний России, которые совместно с экспертами и консультантами обсудили сложившиеся тенденции на рынке труда и в сфере управления персоналом. Спикерами выступили лидеры мнений, которые поделились реальными бизнес-практиками управления человеческими ресурсами.

Открыли мероприятие руководитель департамента по работе с персоналом ВТБ Лизинг Диана Гринис и председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу, директор НП «Лизинговый союз» Евгений Царев. Модератором саммита стала директор в области управления персоналом, организационным дизайном и изменениями PwC Россия Диляра Гайсина.

В своем выступлении Диана Гринис отметила: «Лизинг является для России относительно новым продуктом. Рынок достаточно узок, поэтому за квалифицированные кадры идет борьба»

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