2019-12-06T07:52:54+03:00
Общество

Водитель перекрыл дорогу пьяной женщине на «Тойоте» и сдал ее гаишникам

Женщина ехала по трамвайным путям в Ачинске
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Полиция уже выразила благодарность мужчинеПолиция уже выразила благодарность мужчинеФото: Мария ЛЕНЦ
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Виталий Гришенков из Ачинска накануне днем сделал доброе дело: задержал пьяную женщину на «Тойоте», которая ехала прямо по трамвайным путям на Кравченко. Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчина на своей «Тойота Марк 2» обратил внимание на машину не случайно. Пьяная автомобилистка настолько забылась, что , едва не задела другую машину. Гришенков догнал и отрезал ей дорогу. А потом вызвал ГИБДД.

- Прибывшие на место правонарушения полицейские подтвердили сильную степень алкогольного опьянения с помощью прибора «Алкотест». Сейчас 39-летней жительнице Ачинска, севшей за руль в нетрезвом состоянии, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. Автомобиль помещен на спецстоянку, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции.

Виталию Гишенкову уже выразили благодарность. А вскоре вручат памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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