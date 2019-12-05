В Красноярском крае стало больше мигрантов

СЕГОДНЯ 06:05 2019-12-05T06:05:51+03:00

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В Красноярский край стали чаще перебираться из зарубежных стран. Однако в целом количество жителей стало меньше, рассказали в пресс-службе Красноярскстата.

Специалисты ведомства провели исследование и выяснили, сколько человек переехали, а сколько покинули Красноярский край за десять месяцев текущего года.

И вот, к каким выводам пришли. Из зарубежных стран к нам прибыли 13 тысяч 642 человека (и это на 8,3%, чем за такой же период прошлого года). Тогда как уехали 11 668 человек (на 9,1% чаще). Из других регионов к нам перебрались 29 394 человека (меньше на 12%). Выбрали для жизни другие города России 33 833 (тоже меньше – на 8,2%). Внутри края сменили место жительства еще 58 тысяч 994 человека.

В итоге миграционная убыль населения составила 2465 человек, заключают статистики.

ИСТОЧНИК KP.RU