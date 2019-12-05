2019-12-05T07:02:49+03:00
Происшествия

Свидетель Иеговы попал под уголовное дело за вербовку людей на остановке в Красноярске

… за эстремизм
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Свидетель Иеговы* вербовал людей на остановке в Красноярске и попал под уголовное дело. Фото: ТАСС/ Евгений ЕпанчинцевСвидетель Иеговы* вербовал людей на остановке в Красноярске и попал под уголовное дело. Фото: ТАСС/ Евгений Епанчинцев
Изменить размер текста:

Житель Красноярска, 50-летний Эдуард Беляков, пойдет под суд за проповедь на остановке. Ведь он пропагандировал учение «Свидетелей Иеговы» (*запрещенной в России экстремистской организации), сообщили на ее сайте.

Все произошло в мае 2019 года, уточняет ресурс. На мужчину поступила жалоба в дежурную часть МВД, полицейские начали проверку. В июле провели у Беляева обыск, изъяли имущество (подтверждающее его приверженность секте). Материалы направили в следком. И осенью мужчина стал фигурантом уголовного дела за «Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации».

По информации сайта, на той остановке Беляев вербовал сторонников, а потом распространял среди них экстремистскую литературу. Причем, как выяснилось, делал это постоянно: доказано четыре эпизода. Теперь ему грозит до восьми лет колонии.

Говорят, во время обыска мужчина был потрясен. Не мог осознать, что это происходит с ним и его семьей.

АКТУАЛЬНО

Стало известно, сколько денег принесли платные парковки в Красноярске

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Познакомиться хотела? Пьяная на «Субару» почти 300 метров протащила инспектора по дороге
В Красноярском крае стало больше мигрантов
Красноярск снова накрыло «черное небо»
Зимний суриковский фестиваль в Красноярске откроется спектаклем «Боярыня Морозова»
В Железногорске два школьника отравились снюсом
В Красноярском крае гость убил мужчину без пальцев и надругался над его женой
В Красноярске за срыв сроков капремонта подрядчики заплатят 42 миллиона рублей
Администрацию Красноярска оштрафовали за снос забора Троицкого кладбища
Под Красноярском мигранты перевозили маленьких детей в неисправном автомобиле
Жительница Красноярска уверяет, что принесла с прогулки клеща
Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок
В Красноярске появились новые автобусные остановки
В Красноярском крае будут судить двух автоподставщиков
Красноярцы жалуются на неработающий информационный сервис о движении автобусов
В Красноярске в микрорайоне Пашенный начнут строить поликлинику
В Ачинске обнаружили труп с ножом в спине
Красноярскому заповеднику «Столбы» сменили статус – теперь это национальный парк
На правобережье Красноярска до середины февраля изменят схему движения
Заключенные в Красноярском крае получат образование и работу
Добро и зло, она и он: в среду школьники края пишут итоговое сочинение по «Войне и миру»
«Еще недавно пела на линейке»: красноярские школьники собирают деньги на спасение ученицы