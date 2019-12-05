Свидетель Иеговы попал под уголовное дело за вербовку людей на остановке в Красноярске

СЕГОДНЯ 04:12 2019-12-05T07:02:49+03:00

Свидетель Иеговы* вербовал людей на остановке в Красноярске и попал под уголовное дело. Фото: ТАСС/ Евгений Епанчинцев

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Житель Красноярска, 50-летний Эдуард Беляков, пойдет под суд за проповедь на остановке. Ведь он пропагандировал учение «Свидетелей Иеговы» (*запрещенной в России экстремистской организации), сообщили на ее сайте.

Все произошло в мае 2019 года, уточняет ресурс. На мужчину поступила жалоба в дежурную часть МВД, полицейские начали проверку. В июле провели у Беляева обыск, изъяли имущество (подтверждающее его приверженность секте). Материалы направили в следком. И осенью мужчина стал фигурантом уголовного дела за «Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации».

По информации сайта, на той остановке Беляев вербовал сторонников, а потом распространял среди них экстремистскую литературу. Причем, как выяснилось, делал это постоянно: доказано четыре эпизода. Теперь ему грозит до восьми лет колонии.

Говорят, во время обыска мужчина был потрясен. Не мог осознать, что это происходит с ним и его семьей.

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ИСТОЧНИК KP.RU