Зимний суриковский фестиваль в Красноярске откроется спектаклем «Боярыня Морозова»

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-04T17:22:51+03:00

Это будет театральное представление на стыке жанров

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В Красноярске готовится к открытию XIV Зимний суриковский фестиваль искусств. Он стартует с показа спектакля «Боярыня Морозова» в Малом концертном зале. Театральная постановка объединила талантливых красноярских танцоров и музыкантов, художников, дизайнеров и даже моделей, в нем участвуют более 70 человек.

- Это будет спектакль на стыке жанров. На сцене выступят танцоры студии современной хореографии ZION, модели международного агентства I.M.A., солистка Театра оперы и балета Анастасия Иванова. Визуальной метафорой сюжета станут тематические коллекции красноярских дизайнеров, показанные в ходе действия. За музыкальное сопровождение спектакля отвечает оркестр ударных инструментов Siberian Percussion и хор вокалистов Красноярского колледжа искусств имени Иванова-Радкевича, - рассказали в управлении культуры Красноярска.

Добавим, что XIV Зимний суриковский фестиваль искусств пройдет в Красноярске с 24 декабря 2019 года по 26 января 2020 года. Тема сезона – «Властелин времени». Организаторы фестиваля представят программу, объединяющую разные художественные практики: спектакли, перформансы, концерты, кинопоказы, выставки и экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU