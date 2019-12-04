СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-04T16:08:32+03:00

В Красноярском крае гость убил мужчину без пальцев и надругался над его женой Фото: Мария ЛЕНЦ

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В канский городской суд передано на рассмотрение уголовное дело по факту двойного убийства, а также изнасилования. Произошло преступление в декабре 2018 года в одной из квартир города Канска. Обвиняемый – 39-летний житель Нижнеингашского района.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Следствие установило, что обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, они устроили застолье со спиртным. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. Гость схватился за нож и несколько раз ударил им противника. Погибший не смог оказать сопротивление, у него не было пальцев на руках.

После этого в квартиру вернулась сожительница хозяина. Убийца накинулся на нее и жестоко изнасиловал, а после, чтобы она не смогла рассказать обо всем, задушил. Тем не менее, следователям удалось найти его и задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU