СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-04T14:28:13+03:00

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В Емельяновском районе сотрудники дорожной полиции задержали фургон «Мерседес» с номерами Крыма. А внутри – трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Автомобиль не был похож на микроавтобус, скорее предназначался для перевозки грузов. Однако внутри госавтоинспекторы обнаружили 12 пассажиров. Среди них – четверо ребятишек в возрасте от 2 до 7 лет. Причем мужчины сидели в грузовом отсеке, на подвесных стеллажах в два яруса. Разумеется, всех их попросили выйти из салона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/747759" frameborder="0"></iframe> Под Красноярском мигранты перевозили маленьких детей в неисправном автомобиле.

Кроме того, сам автомобиль оказался с неисправной тормозной системой. А у водителя не было разрешение на предпринимательскую деятельность. Его задержали, составили несколько административных протоколов, в том числе за внесение изменений в конструкцию транспортного средства и нарушение правил перевозки людей. Сам автомобиль отбуксировали на специализированную стоянку.

Проверили документы и у иностранцев, с этим было все в порядке. Но посреди дороги их не оставили – отправили до места назначения другим транспортом, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU