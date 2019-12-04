2019-12-04T14:28:13+03:00
Общество

Под Красноярском мигранты перевозили маленьких детей в неисправном автомобиле

И сами ехали на подвесных полках [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Под Красноярском мигранты перевозили маленьких детей в неисправном автомобиле. Стоп-кадр видеоПод Красноярском мигранты перевозили маленьких детей в неисправном автомобиле. Стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

В Емельяновском районе сотрудники дорожной полиции задержали фургон «Мерседес» с номерами Крыма. А внутри – трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Автомобиль не был похож на микроавтобус, скорее предназначался для перевозки грузов. Однако внутри госавтоинспекторы обнаружили 12 пассажиров. Среди них – четверо ребятишек в возрасте от 2 до 7 лет. Причем мужчины сидели в грузовом отсеке, на подвесных стеллажах в два яруса. Разумеется, всех их попросили выйти из салона.

Под Красноярском мигранты перевозили маленьких детей в неисправном автомобиле.

Кроме того, сам автомобиль оказался с неисправной тормозной системой. А у водителя не было разрешение на предпринимательскую деятельность. Его задержали, составили несколько административных протоколов, в том числе за внесение изменений в конструкцию транспортного средства и нарушение правил перевозки людей. Сам автомобиль отбуксировали на специализированную стоянку.

Проверили документы и у иностранцев, с этим было все в порядке. Но посреди дороги их не оставили – отправили до места назначения другим транспортом, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зимний суриковский фестиваль в Красноярске откроется спектаклем «Боярыня Морозова»
В Железногорске два школьника отравились снюсом
В Красноярском крае гость убил мужчину без пальцев и надругался над его женой
В Красноярске за срыв сроков капремонта подрядчики заплатят 42 миллиона рублей
Администрацию Красноярска оштрафовали за снос забора Троицкого кладбища
Жительница Красноярска уверяет, что принесла с прогулки клеща
Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок
В Красноярске появились новые автобусные остановки
В Красноярском крае будут судить двух автоподставщиков
Красноярцы жалуются на неработающий информационный сервис о движении автобусов
В Красноярске в микрорайоне Пашенный начнут строить поликлинику
В Ачинске обнаружили труп с ножом в спине
Красноярскому заповеднику «Столбы» сменили статус – теперь это национальный парк
На правобережье Красноярска до середины февраля изменят схему движения
Заключенные в Красноярском крае получат образование и работу
Добро и зло, она и он: в среду школьники края пишут итоговое сочинение по «Войне и миру»
«Еще недавно пела на линейке»: красноярские школьники собирают деньги на спасение ученицы