Под Красноярском мигранты перевозили маленьких детей в неисправном автомобиле
В Емельяновском районе сотрудники дорожной полиции задержали фургон «Мерседес» с номерами Крыма. А внутри – трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Автомобиль не был похож на микроавтобус, скорее предназначался для перевозки грузов. Однако внутри госавтоинспекторы обнаружили 12 пассажиров. Среди них – четверо ребятишек в возрасте от 2 до 7 лет. Причем мужчины сидели в грузовом отсеке, на подвесных стеллажах в два яруса. Разумеется, всех их попросили выйти из салона.
Под Красноярском мигранты перевозили маленьких детей в неисправном автомобиле.
Кроме того, сам автомобиль оказался с неисправной тормозной системой. А у водителя не было разрешение на предпринимательскую деятельность. Его задержали, составили несколько административных протоколов, в том числе за внесение изменений в конструкцию транспортного средства и нарушение правил перевозки людей. Сам автомобиль отбуксировали на специализированную стоянку.
Проверили документы и у иностранцев, с этим было все в порядке. Но посреди дороги их не оставили – отправили до места назначения другим транспортом, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU