2019-12-04T13:49:28+03:00
Экономика

Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в канун зимних праздников дает возможность всем абонентам самостоятельно выбрать себе подарок на Новый год. Клиенты смогут получить пакет минут, SMS или безлимитный интернет в роуминге, а также подписку на музыкальные и стриминговые сервисы. Любители сюрпризов узнают о содержимом подарка только после его подключения.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предлагает абонентам выбрать новогоднее предложение от оператора на свой вкус. В преддверии праздников клиенты могут получить подарок в одной из следующих категорий: «Развлечения», «Путешествия» или «Сюрприз». Его легко активировать в приложении «Мой Tele2» или на сайте. Воспользоваться предложением Tele2 могут все абоненты оператора с тарифами для физических лиц с 4 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.

Клиенты Tele2 могут выбрать подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV: «Амедиатеку», «Кинозал» и START. Абонентам также доступна полугодовая подписка на сервис оператора «Звук» и тридцатидневная – на онлайн-кинотеатр Okko и видеосервис MEGOGO. В категории «Путешествия» оператор предлагает пакет минут, SMS или безлимитный интернет за границей. Количество минут и SMS в пакете или дней бесплатного интернета зависит от выбранной для поездки страны. Воспользоваться подарком в роуминге можно в течение 90 дней с даты его активации.

Абонентам также доступно предложение в категории «Сюрприз». Узнать, что именно будет в подарке, клиент сможет после его подключения.

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