СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-04T13:21:24+03:00

В Зеленой роще, Энергетиках и Взлетке

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В Красноярске появились новые автобусные остановки, сообщает департамент городского транспорта. Они уже внесены в реестр и схемы движения маршрутов, а в скором времени появятся в автоинформаторах.

- Остановка на улице Николаева в Зеленой роще для автобусного маршрута № 83. Называется «Индустриальный техникум».

- На маршруте № 81 на улице Ястынской в направлении Железнодорожного вокзала добавили две остановки - «Ж/д платформа «Металлургов» и «СНТ «Алюминий». В обратном направлении – только одна остановка «СНТ «Алюминий».

- На Молокова в районе дома № 39, здесь проходят автобусы двух маршрутов № 20 и 49.

- В поселке Энергетиков новая остановка «Мостоотряд», на улице Энергетиков. Для автобусов маршрутов № 10 и 74.

- Остановка по требованию «Церковь» перед конечной «Поселок Шинников» введена для автобусов № 56 и 61.

Добавим, что объявление остановок в автобусах - обязательное требование, которое предъявляет департамент транспорта к перевозчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU