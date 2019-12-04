Красноярцы жалуются на неработающий информационный сервис о движении автобусов

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-04T13:21:10+03:00

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С некоторых пор красноярцы начали жаловаться на то, что у них не работает информационный сервис о движении автобусов по городу. Да и портал информирования периодически зависает. А ведь их удобство уже успели оценить тысячи пассажиров: в режиме онлайн всегда можно узнать, где находится нужный автобус или троллейбус и как скоро он окажется на остановке. Что же случилось теперь?

В Красноярскгортрансе рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что никаких поломок нет. На самом деле там идут технические работы и модернизация оборудования и программного обеспечения. Работы начались в ноябре и уже в декабре система должна начать снова функционировать. Однако точной даты пока нет.

Добавим список сервисов информирования, в которых возможны перебои:

- Портал информирования mu-kgt.ru/informing

- Мобильная версия портала информирования mu-kgt.ru/informing/wap

- Центр автоматической обработки звонков – Call-центр.

ИСТОЧНИК KP.RU