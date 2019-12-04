В Красноярске в микрорайоне Пашенный начнут строить поликлинику

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-04T12:06:14+03:00

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Хорошая новость для жителей микрорайона Пашенный: строительство новой поликлиники окончательно согласовано. Теперь Управление капитального строительства администрации города (оно является заказчиком работ) ищет проектировщика, который до 30 сентября 2020 года разработает проект медицинского учреждения и получит положительное заключение госэкспертизы, сообщает интернет-издание NewsLab.ru.

Для будущей поликлиники выделили участок на перекрестке улиц Судостроительной, Графитной и Складской. Общая площадь учреждения должна составить 13,5 тысяч квадратных метров.

За комплекс работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство в бюджете края заложено почти 30 миллионов рублей. Это будет начальная цена лота на предстоящих торгах. Заявки от участников принимаются до 18 декабря.

Добавим, что два дня назад в Красноярске открылся новый хирургический корпус Красноярской краевой больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU