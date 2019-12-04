В Ачинске обнаружили труп с ножом в спине

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-04T12:39:12+03:00

В Ачинске обнаружили тело парня с ножом в спине. Фото: "Ачинск автоканал"

Изменить размер текста: A A

В Ачинске минувшей ночью обнаружили тело молодого парня с ножом в спине. Об этом сообщает паблик «Ачинск автоканал». Пишут, что все произошло рядом со зданием детского торгово-развлекательного центра Cat house. Страшную находку обнаружили примерно в 2 часа ночи и тут же сообщили в полицию.

По информации краевого следкома, подозреваемый в убийстве уже задержан. Возбуждено уголовное дело. Предварительная причина преступления, со слов задержанного, – ссора. Не поладили друг с другом, после чего в ход пошел нож.

Подписчики группы остро отреагировали на произошедшее:

- Что происходит вообще? Убить человека теперь это как... в туалет сходить

- Какой-то ужас, это уже 3-й труп! Слышала, в общаги на Дружбы народов убили парня, потом забили битой вроде женщину в подъезде у входа в собственную квартиру, в 9-этажке на улице Фрунзе.

ИСТОЧНИК KP.RU