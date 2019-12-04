2019-12-04T08:49:31+03:00
Общество

Добро и зло, она и он: в среду школьники края пишут итоговое сочинение по «Войне и миру»

Это больше 15 тысяч учеников
Ася ЖУКОВА
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Школьники Красноярского края пишут итоговое сочинение по «Войне и миру».Школьники Красноярского края пишут итоговое сочинение по «Войне и миру».Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 4 декабря, больше 15 тысяч школьников Красноярского края (а точнее – 15732) пишут итоговое сочинение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Базовое произведение – «Война и мир». Направления сочинений были известны заранее, это «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она» и «К 150-летию великой книги».

Конкретные темы выкладывают на информационном портале Единого государственного экзамена, сайте регионального центра оценки качества образования. Причем не позже, чем за 15 минут до начала работы.

Главные требования к сочинению: самостоятельность работы, не меньше 250 слов. А также соответствие теме, аргументация, композиция и логика рассуждения. На написание дается три часа 55 минут, для участников с ограниченными возможностями – на полтора часа больше.

Нельзя пользоваться телефонами, любыми средствами связи, фото– и видеоаппаратурой. Процедуру контролируют общественные наблюдатели. Узнать результаты можно будет не позднее 18 декабря в своих школах.

Получившие незачет в прошлом году или пропустившие испытание по уважительной причине допускаются к повторному написанию Резервные дни - 5 февраля и 6 мая 2020 года.

К слову, в прошлом году итоговое сочинение писали почти 15,5 тысяч школьников. И зачет получили больше 96%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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